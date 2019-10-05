Городской совет Кропивницкого составил обращение к президенту Украины и Верховной Раде, они против имплементации "формулы Штайнмайера".

Обращение в сессионном зале поддержали 23 депутата горсовета из 42-х, сообщает пресс-служба горсовета.

"4 октября городской совет Кропивницкого провел свое внеочередное заседание, чтобы проанализировать опасности, которые несет в себе имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" и направить соответствующие предостережения президенту Украины и Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Депутаты горсовета предложили организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах относительно российской агрессии в Украине и дальнейшей судьбы оккупированных территорий.

"Мы, депутаты городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования так называемой "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в принятом обращении к главе государства и парламенту.

Кроме того, они призвали Раду заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" без обсуждения в обществе, а также не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

Ранее "Страна" сообщала, что на киевской мэрии появился банер против "формулы Штайнмайера".

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