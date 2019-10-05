В пятничном эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером на ТРК Украина произошла перепалка между экс-президентом Петром Порошенко и лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким.

Видео спора опубликовал один из телеграм-каналов "азовцев".

Разговор двух политиков малоразборчив, но из него становится понятно, что именно Порошенко, по мнению Билецкого, первый согласился на формулу Штайнмайера, которую сейчас критикуют националисты.

Порошенко в перерыве на рекламу начал что-то доказывать Билецкому.

"Вы что-то забываете. Вы были первым, кто (неразборчиво - Ред.) формулу Штайнмайера", - ответил бывшему президенту националист.

Порошенко в ответ отошел от Билецкого, что-то ему сказав - видимо, предложив закончить разговор.

"Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся как страна", - сказал глава "Нацкорпуса". "Я попрощался с тобой", - ответил Порошенко.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера".

Также мы отвечали на 5 главных вопросов о формуле Штайнмайера.