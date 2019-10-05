В Иране арестовали российскую журналистку Юлию Юзик, сообщают российские СМИ. Она поддерживала бандеровцев и бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Журналистку арестовали сотрудники "Корпуса стражей исламской революции". Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. По другим данным, ее скоро отпустят после беседы со следователем.

Как сообщил бывший супруг 38-летней жруналистки, Юзик прилетела в Тегеран по приглашению. При прохождении границы у нее изъяли паспорт и сказали, что вернут, когда она будет вылетать назад. Позже в гостиничный номер российской журналистки, сломав дверь, ворвались представители "Корпуса стражей революции". Женщина только успела сделать звонок маме и сообщить, что с ней происходит. Теперь связи с ней нет.

В субботу, 5 октября, может состояться суд, на котором решат судьбу Юлии.

Ранее Юлия работала журналистом в газете "Комсомольская правда" и журнале "Русский Newsweek". Она 10 лет проработала корреспондентом на Кавказе, четыре года в Иране. Женщина занимается расследованиями событий в Беслане, "Норд Осте". Ранее вышла ее книга "Невесты Аллаха", где она рассказывает о террористках-смертницах, взорвавших себя в России. Также она написала книгу "Бесланский словарь".

2016 году Юлия баллотировалась в депутаты Госдумы в Дагестане, ее поддерживала партия Бориса Ходорковского "Открытая Россия".

Юлия открыто поддерживает Украину, в частности бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Также она импонирует Джохару Дудаеву.

Юлия Юзик говорила, что ее дед - этнический украинец, который во время войны примкнул к подразделениям Бандеры. После этого он отсидел в лагерях, и был реабилитирован в 1956 году.

Юлия выступает на лекции в университете в Тегеране, где говорит о терроризме. Фото: Facebook/Юлия Юзик

Фото: Facebook/Юлия Юзик

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп раскритиковал Радио Свобода и Голос Америки и предложил их заменить сетью Белого дома.

Также мы рассказывали, что осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Шаройко помилован и уже вернулся домой.