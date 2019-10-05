В первые выходные октября, 5-6 октября, с 08:00 до 18:10 в столице пройдет "10-й Киевский международный марафон" ("10th Wizz Air Kyiv City Marathon"). В связи с этим событием распоряжением КГГА предусмотрен запрет проезда по некоторым улицам.

В частности, запрет будет действовать:

с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября - на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улицы Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улицы Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского)

с 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября - на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).

Схема: пресс-служба КГГА

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