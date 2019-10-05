В Вашингтоне рассматривают кандидатуру Майкла Костива на должность спецпредставителя США - вместо отозванного Курта Волкера. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. В конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004-2006 гг. быть советником директора ЦРУ.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу. Кстати, Волкер тоже работал с Маккейном в его "Институте".

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Также в мае "Страна" сообщала еще об одном претенденте на место Волкера - военном специалисте и производителе оружия Кори Миллсе. Он уже был в Украине, где тренировал бойцов добробатов.

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер дал показания в Конгрессе США о лживых украинских политиках.

Также мы рассказывали, что Госдеп США советовал адвокату Трампа избегать встреч с Богданом.