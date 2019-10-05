40 лет зачисток, фильтрационные лагеря, "п@дить всех". Львовский журналист рассказал, что делать с Донбассом
Львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры" на канале "Первый западный" призвал избивать жителей Донбасса за неправильный ответ на "Слава Украине".
Также он предложил закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии. А жителей пропускать через фильтрационные лагеря, которые нужно оборудовать в шахтах.
По его словам, только 40 лет зачисток сделают временно оккупированную территорию "по-настоящему украинской".
Олег Радык, фото Facebook
"Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии нах@р. Всем. Пособия. Только пособия. Пострадавшим от русской окупации".
Также журналист предложил финансировать "стукачей" и создать фильтрационные лагеря для коллаборационистов на территории шахт.
Радык саркастично добавил, что все магазины должны быть "Рошен". А по телевизору "95 квартал". Также он заявил, что на старости лет согласен быть начальником фильтрационного лагеря в Горловке.
Скриншот: Facebook/Олег Юліанович Радик
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