Конкурсант из Макеевки Леонид Сергиенко стал победителем второго сезона музыкального шоу Голос. 60+". О победе конкурсанта сказано в Instagram 1 российского канала.

Скриншот: Instagram/1tv

В финале его соперником был Юрий Шиврин. Сергиенко исполнил песню о шахтерах "Спят курганы темные" и победил по итогам голосования с перевесом 70 на 30 процентов голосов.

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Видео: YouTube/Голос / The Voice Russia

Леонид Сергиенко родился в 1950 году в Донецкой области, всю жизнь проработал проходчиком в шахте. Пению обучился сам, но нот не знает. У него уникальные вокальные данные: Сергиенко может брать три октавы.

К выступлению на "Голосе" его готовила российская певица Пелагея.

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