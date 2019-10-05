Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об основных условиях разведения войск на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Отвод войск происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого соблюдался режим тишины.

"Все должны знать о том, что договоренность, также достигнутая лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого была тишина в конкретной точке. Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше", - заявил министр.

Информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.

"Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим", - сказал Пристайко.

По словам министра, Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.

"Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться", - отметил Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что процесс разведения сил и средств в Петровском и Золотом в Донбассе займет 30 дней. Он стартует 7 октября.

Ранее помощник Владимира Путина Владислав Сурков заявил о том, что встреча в Нормандском формате состоится лишь после разведения войск в Петровском и Золотом.