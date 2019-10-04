Дарницкий районный суд Киева перевел из психбольницы в СИЗО Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"В пятницу, 4 октября 2019 года, Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе", - сказано в сообщении.

Напомним, Слепченко подозревается в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года. По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы почти 2 года он находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области.

Однако, как установлено прокуратурой, находясь в больнице, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имел место 14 мая текущего года, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

Взяли в кинотеатре. В полиции рассказали, как в Киеве поймали сбежавшего из психбольницы бойца сумо, который два года назад убил байкера.