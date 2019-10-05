Председатель Верховного суда Валентина Данишевская рассказала о заработных платах в этом ведомстве.

В интервью ВВС она сказала, что зарплаты в суде варьируются от 200 до 300 тысяч. Самая высокая заработная плата в Верховном суде составляет 350 тысяч гривен.

"От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)", - отметила она.

По словам судьи, "она получает достойную заработную плату", позволяющую не беспокоиться о деньгах.

Она также уточнила, что "много лет получает большую зарплату".

"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег (в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в ​​3,94 млн грн,- Ред.)", - добавила Данишевская.

Ранее она жаловалась, что Зеленский находит время для встречи с Томом Крузом, а ей отказывает.

Еще мы писали, что Рада приняла в первом чтении законопроекты о разгрузке Большой палаты Верховного суда и праве ВСП назначать и увольнять членов ВККС.