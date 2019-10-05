Должность главы Института Национальной Памяти может занять известный украинский журналист, публицист и историк Вахтанг Кипиани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вечером в пятницу.

"Товарищи, ходят слухи, что на должность главы Института Национальной Памяти, рассматривают Вахтанга Кипиани. Если это правда, верните, пожалуйста, Вятровича.Он не настолько тупой как Кипиани и намного менее унылый. Да, возможно крал больше, но этому быстро научится любой", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy/1462

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти после того, как 18 сентября уволил с этой должности Владимира Вятровича.

Также мы писали, что уволенный Вятрович решил заняться творчеством и заявил, что Институт нацпамяти останется верным его заветам.