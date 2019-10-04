Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американские медиа и предложил создать собственную новостную сеть Белого дома.

Об этом он заявил перед журналистами 3 октября во Флориде, передает Радио Свобода.

"CNN - это голос, который слушают за границами США, и это ужасная вещь для нашей страны. И мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости", - сказал он.

По его словам, с этим надо что-то делать - "нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь".

Кроме того, Трамп упомянул также редакции Радио Свобода/Радио Свободная Европа и "Голос Америки", которые финансируются из бюджета США.

"У нас были Радио Свободная ... кажется, Радио Свободная Европа и "Голос Америки"... Мы создали их, чтобы развивать свою страну, и это не слишком хорошо работает", - заявил Трамп.

Президент Радио Свобода Джейми Флай ответил на такую оценку главы Белого дома. Он отметил, что редакции Радио Свобода, работающих с 1950 года, работают над созданием "объективной журналистики" для тех, "кому иначе не хватит надежных источников новостей и информации".

"Мы верим, что наши усилия по противодействию дезинформации - через цифровые платформы, по радио и телевидению - и созданию хорошо информированного гражданского общества важнее, чем когда-либо, в эпоху, когда правда испытывает все более сильные атаки", - сказал Флай.

Между тем, руководитель бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Герман также прокомментировал упреки Трампа, отметив, что его редакция исправно работает.

"Несмотря на свое заявление, президент Соединенных Штатов должен быть осведомлен, что "Голос Америки" и до сих пор работает, ведь он дал этому поддерживаемому американским правительством вещателю два интервью на камеру и регулярно отвечает на вопросы мне и корреспонденту "ГА" в Белом доме Пэтси Викадусвари", - сказал Герман.

"Голос Америки" - крупнейший международный вещатель США, который вещает более чем 40 языках для более 275-миллионной аудитории.

Журналисты Радио Свобода сообщают новости 26-ти языках в 22 странах, где свободные СМИ запрещены правительством или не могут работать полноценно.

Ранее сообщалось, что по мнению Волкера, Трамп считает Украину коррумпированной страной полной "ужасных людей".

Еще мы писали, что Трамп за годы президенства обеднел и в рейтинге Forbes занял 275-ю строку вместе с еще 11 миллиардерами.