В Верховной Раде ввели единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ). За принятие законопроектов №1049 и №1051 в целом проголосовали соответственно 255 и 274 депутат при минимальном количестве необходимых голосов - 226, пишут Украинские Новости.

Как сообщается 12 сентября парламент в первом чтении приняла проект закона

№1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и законопроект №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Законопроектами вводится единый счет для уплаты налогов с 1 января 2021 года.

Как сообщается, через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, а также рентную плату.

При этом единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты существуют две другие, специальные системы электронного администрирования.

Доступ к единому счету плательщика будет осуществляться через свой электронный кабинет, что упростит процедуру уплаты налогов.

Как писала "Страна", партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

Тем временем, Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы.