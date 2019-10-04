В Ковеле Волынской области 14-летний подросток зарезал женщину и ранил двух человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"41-летней женщине парень попал ножом в сердце. Она погибла еще до приезда медиков. Ее муж и дочь - с многочисленными резаными ранами сейчас в больнице", - говорится в сюжете.

Подростка полицейские задержали. Следователи начали уголовное производство по признакам преступления - умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух или более людей.

Санкция статьи, в частности, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Как ранее рассказывала "Страна", полиция задержала отчима, который зарезал приятеля сына под Киевом.

Еще мы писали, как в Финляндии мужчина с мечом ворвался на урок в училище и убил человека.