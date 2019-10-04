В пятницу, 4 октября, в Шевченковском районе столицы в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.

Как сообщается в сюжете ТСН, на Лукьяновке на пятом этаже от мощной взрывной волны вылетели окна, а под балконом была кровь.

Очевидцы происшествия рассказали, что видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. Пострадавшего с многочисленными повреждениями забрали врачи скорой.

Собственник квартиры попал на камеры, когда выносил сожженную мебель на улицу.

"Через балкон он пытался выскочить, я так понимаю. Много беды наделал", - рассказывает владелец квартиры.

Как ранее рассказывала "Страна", в неподконтрольном Донецке произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов.

Еще мы писали, как на заводе в Сумах произошел взрыв, в результате чего пострадали 8 человек.