В Киеве на Лукьяновке прогремел взрыв в жилом доме. Видео
В пятницу, 4 октября, в Шевченковском районе столицы в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
Как сообщается в сюжете ТСН, на Лукьяновке на пятом этаже от мощной взрывной волны вылетели окна, а под балконом была кровь.
Очевидцы происшествия рассказали, что видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. Пострадавшего с многочисленными повреждениями забрали врачи скорой.
Собственник квартиры попал на камеры, когда выносил сожженную мебель на улицу.
"Через балкон он пытался выскочить, я так понимаю. Много беды наделал", - рассказывает владелец квартиры.
Как ранее рассказывала "Страна", в неподконтрольном Донецке произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов.
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