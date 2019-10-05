В городе Каменское Днепропетровской области полицейская собака помогла разыскать 8-летнего мальчика, который ушел к репетитору и не вернулся домой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"2 октября около 22:00 за помощью к правоохранителям обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что в 15:00 ее 8-летний сын ушел к репетитору, однако на обучение так и не появился и домой не вернулся. Женщина со знакомыми пыталась самостоятельно разыскать ребенка, но мальчика нигде не было", - говорится в материале.

Отмечается, что для поисков ребенка был привлечен почти весь личный состав Каменского отдела полиции, в том числе, кинолог со служебной собакой Харди.

Правоохранители установили и опросили круг общения семьи, однако ребенка никто не видел.

"Полицейские вместе с собакой продолжили поиски мальчика. Овчарка обошла несколько дворов и почувствовала след ребенка. Она упорно повела кинолога к дереву и, став передними лапами на ствол, заскулила. Среди ветвей полицейские едва заметили мальчика. Он настолько замерз, что даже не мог говорить", - рассказали полицейские.

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