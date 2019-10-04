Премьер-министр Алексей Гончарук сотрудничает сразу с десятком советников. Об этом заявили на запрос Украинских новостей в секретариате Кабинета Министров.

Как сообщается, по состоянию на 30 сентября на общественных началах с премьером работают 10 советников:

бывший внештатный советник председателя Днепропетровской обгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик;

бывший директор Департамента мониторинга, анализа и оптимизации социальной сферы Владимир Головатенко;

менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO, который ранее возглавлял Гончарук, Яна Горюнова;

адвокат Андрей Заблоцкий;

юрист, член третейского суда, в котором председательствовал Гончарук, при всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" Александр Зинкин;

бывший проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская;

предприниматель и экс-депутат Верховной Рады 8-го созыва (избран по списку "Блока Петра Порошенко") Алексей Мушак;

управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры", член Комиссии по вопросам правовой реформы Александр Пукшин;

сын продюсера и медиа-менеджера, совладельца украинской сети кинотеатров "Синема-Сити" и киевского отеля Hilton Kyiv, сооснователя телеканала "1+1" Александра Роднянского экономист Александр;

один из партнеров юридической фирмы Hillmont Partners Джеймс Харт.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Гончарука.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства.