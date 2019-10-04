Сын продюсера и менеджер ІТ-проектов. Названы все десять советников премьера Гончарука
Премьер-министр Алексей Гончарук сотрудничает сразу с десятком советников. Об этом заявили на запрос Украинских новостей в секретариате Кабинета Министров.
Как сообщается, по состоянию на 30 сентября на общественных началах с премьером работают 10 советников:
- бывший внештатный советник председателя Днепропетровской обгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик;
- бывший директор Департамента мониторинга, анализа и оптимизации социальной сферы Владимир Головатенко;
- менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO, который ранее возглавлял Гончарук, Яна Горюнова;
- адвокат Андрей Заблоцкий;
- юрист, член третейского суда, в котором председательствовал Гончарук, при всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" Александр Зинкин;
- бывший проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская;
- предприниматель и экс-депутат Верховной Рады 8-го созыва (избран по списку "Блока Петра Порошенко") Алексей Мушак;
- управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры", член Комиссии по вопросам правовой реформы Александр Пукшин;
- сын продюсера и медиа-менеджера, совладельца украинской сети кинотеатров "Синема-Сити" и киевского отеля Hilton Kyiv, сооснователя телеканала "1+1" Александра Роднянского экономист Александр;
- один из партнеров юридической фирмы Hillmont Partners Джеймс Харт.
Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Гончарука.
Напомним, ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства.
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