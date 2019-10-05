Италия внесла Украину в список "безопасных стран". Это значит, что мигрантов из Украины теперь будут считать не имеющими права на защиту, и депортировать, если они не предоставят доказательства того, что их жизнь действительно находится в опасности.

Список представил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, передает DW.

Всего в список вошло 13 стран, кроме Украины в нем: Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

Ди Майо добавил, что мигранты из стран, внесенных в список, составляют треть соискателей убежища в Италии.

Министр надеется, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, "примерно от двух лет до четырех месяцев".

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