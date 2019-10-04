В России 24-летняя исследовательница Марина Мигунова открыла 5 ранее неизвестных островов в Карском море. Об этом сообщают "Хорошие новости".

Еще в 2017 году она написала дипломную работу, в которой по спутниковым снимкам предположила существование неизвестных участков суши. Недавно ее предположение подтвердилось - исследователи обнаружили новые участки суши площадью от 900 до 54 500 квадратных метров. Сейчас девушка работает гидрографом на судне "Визир".

"Профессию я выбрала совершенно случайно - когда пришла подавать документы в институт водного транспорта в Ростове-на-Дону, в приемной комиссии агитировали выбирать гидрографию. Это редкая специальность, запустили ее только годом ранее, поступить было легче, чем сейчас. Я понятия не имела, что это такое, но заинтересовалась. Я очень хотела "ходить по форме" - мне с детства нравились люди, которые служат, хотя среди моих родственников военных нет. Но главное для меня было - не сидеть в офисе, я хотела видеть мир своими глазами. Так что гидрография показалась мне подходящим вариантом. На третьем курсе я перевелась в петербургскую морскую академию имени Макарова, окончила ее в 2017 году и через месяц приехала в Мурманск", - сообщила она в интервью "Рамблеру".

Гидрограф М.Мигунова исправила "белые пятна" на карте Арктики. 24-летняя выпускница Петербургской морской академии им. Макарова открыла в Карском море 5 неизвестных ранее островов pic.twitter.com/jbxdHAyLXU — Хорошие новости (@good_events_) October 4, 2019

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