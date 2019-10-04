СБУ пресекла деятельность транснациональной преступной группировки, незаконно переправлявшей в Евросоюз нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: Facebook/Служба безпеки України

"Незаконный «трансфер» на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов США с человека. Правоохранители задержали участников преступной группы в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Ранее сообщалось, что у владельца Бешикташа угнали элитную яхту, чтобы перевозить на ней нелегальных мигрантов.

Также мы писали, что появилось видео массового задержания нелегальных мигрантов на киевском рынке Троещина.