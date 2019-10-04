Киберполиция задержала хакера, который взломал более двух тысяч компьютеров украинцев. Об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

"Работники Слобожанского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации", - говорится в сообщении.

По данным киберполиции, для привлечения клиентов хакер размещал на специализированных сайтах и ​​форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам, для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы. Он взломал более двух тысяч компьютеров украинцев.

В целом хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более 100 стран. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежным системам.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. По результатам обысков была изъята компьютерная техника, деньги и внешние носители информации.

Во время предварительного осмотра техники киберполиция обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

По данному факту продолжается досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что 18-летний хакер раздавал знакомым вирусы под видом обновления компьютерных игр, после чего получал доступ ко всем их данным.

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