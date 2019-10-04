Лидеры Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, вызвав этим смех в зале во время форума регионов двух стран в Житомире. Соответствующее видео опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале.

Как видно на записи, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. Затем белорусский президент предложил коллеге чокнуться бокалами. Зал начал смеяться и зааплодировал. На этом моменте спикер в зале прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях.

"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский. "Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.

Видео: YouTube/Depo.Ua

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил Зеленскому помочь Беларуси с ракетостроением.

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