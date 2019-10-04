В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в три раза больше, чем зарегистрировано новых машин за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60%.

Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 1460 единиц. Вторым стал Renault Megane - 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Далее в рейтинге Volkswagen Golf, - 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 единиц.

По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.

Ранее "Страна" сообщала, что Мининфраструктуры решили пересмотреть порядок растаможивания "евроблях".

Также мы рассказывали, что штрафы для "евробляхеров" отложили до 2020 года.