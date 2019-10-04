Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко вызвал в национальную команду еще трех дополнительных полузащитников - Сергея Сидорчука из "Динамо", Евгения Шахова из итальянского "Лечче" и Виктора Коваленко из "Шахтера".

Об этом говорится на официальном сайте УАФ.

Как сообщается, эти футболисты вместе с ранее вызванными прибудут в Харьков 7 октября, где и начнется подготовка в расположении национальной команды.

Ранее эти полузащитники были включены в резервный список, однако теперь они были переведены в основной.

В шестом туре отбора на чемпионат Европы-2020 Украина сыграет против Литвы. Поединок состоится 11 октября в Харькове. Через три дня команда Шевченко в Киеве проведет матч 7-го тура против Португалии.

После пяти туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с 13 очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0), победила Сербию (5:0) и Литву (3:0).

Ранее сообщалось, что Шевченко хочет тренировать Милан и сборную Украины одновременно.

Также мы писали, что объявлен состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.