6 октября состоялся седьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. Это экватор проекта, после которого из 14 пар бороться за звание лучших остались 9 пар. В этой передаче никто не выбыл. Зрителям дали еще неделю, чтобы проголосовать за участников.

Во время грандиозного бала пары исполнили самые популярные танцы из классической бальной хореографии, поменявшись партнерами. Так, на паркете впервые поставили женское танго, а двое мужчин станцевали пасодобль. На балконе ведущей была Ольга Полякова.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Елена Кравец и Дмитрий Дикусар

Участница "Квартала 95" Елена Кравец станцевала с хореографом Дмитрием Дикусаром венский вальс под песню James Brown – It's a Man's World.

Гомес - 8, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 24 балла от судей.

2. Виктория Булитко и Макс Леонов

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и хореограф Максим Леонов подготовили фьюжн под Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It.

Гомес - 7, Кухар - 7, Яма - 7. Всего 21 балл от судей.

3. Ксения Мишина и Лиза Дружинина

Актриса Ксения Мишина станцевала в паре с хореографом Елизаветой Дружининой. Девушки поставили первое в истории проекта женское аргентинское танго под саундтрек из фильма "Фаворитка".

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 27 баллов.

4. Людмила Барбир и Женя Кот

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Женя Кот танцевали ча-ча-ча под песню Monatik - Каждый раз.

Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 28 баллов.

5. Алексей Яровенко и Юлия Сахневич

Актер Алексей Яровенко и хореограф Юлия Сахневич в седьмом эфире вышли на паркет с вальсом под песню Александра Пономарева - Варто чи ні?

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов.

6. Салем и Алена Шоптенко

Ресторатор Салем и хореограф Алена Шоптенко в седьмом эфире вышли на паркет с пасодоблем под ритмичную песню Billie Eilish - You should see me in a crown.

Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 28 баллов.

7. Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева

Актер Михаил Кукуюк и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева станцевали самбу под песню Stromae - Alors On Danse.

Гомес - 7, Кухар - 2, Яма - 5. Всего 14 баллов.

8. Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук

Гимнастка Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук поставили танго под пеню Imagine Dragons - Natural.

Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 30 баллов от судей.

9. Владимир Остапчук и Александр Прохоров

Телеведущий Владимир Остапчук и Александр Прохоров в этом эфире показали пасодобль. Свой танец под песню Rag'n'Bone Man - Human - они назвали мужским махачем.

Гомес - 10, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 28 баллов от судей.

В конце вечера пары появились на паркете в привычном составе. По результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались пары: Кукуюк-Дружинина и Кравец-Леонов. В итоге шоу должна была бы покинуть Елена Кравец. Однако по правилам проекта, в этом эфире никто не покинул шоу.