Чтобы провести выборы на не контролируемых сегодня Украиной территориях Донбасса нужно урегулировать законодательство, а также создать необходимые условия.

Об этом заявил во время брифинга после первого заседания нового состава ЦИК глава комиссии Олег Диденко, передает Укринформ.

"Для того чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное - этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателям", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, что нужно ЦИК для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Он также считает, что "рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины, она будет освобождена".

Как писала "Страна", Украина 1 октября согласовала так называемую "формулу Штайнмайера".

3 октября Президент Зеленский опроверг "страшилку" под названием "формула Штайнмайера". По его словам, "это одно, в принципе, два предложения. Вот и все". Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как "закон об особом статусе Донбасса", начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины , а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, пояснил Президент.

В то же время он подчеркнул, что благодаря тому, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера", устранены последние препятствия для проведения саммита "Нормандской четверки".

1 и 2 октября в крупнейших городах Украины прошел ряд акций протеста против имплементации в Украине "формулы Штайнмайера". Также ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы". По их мнению, сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, связанная с безопасностью. Т.е. вывод войск и восстановление контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Впоследствии активисты, которые протестовали против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в рамках Минских соглашений, объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции" и заявили, что созывают вече на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 октября.