Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир приветствует помилование и освобождение Павла Шаройко.

Сегодня осужденный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко помилован и вернулся в Украину, это был ответ Беларуси на то, что Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".

Страны сделали это перед Форумом регионов, который проходил 4 октября в Житомире.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, что поддерживает и приветствует такие действия властей.



"Я приветствую помилование и освобождение Павла Шаройко, корреспондента украинского радио в Белоруссии, объявленное сегодня. Я обсуждал его дело с властями Беларуси в 2017 году", - сказано на странице Медиа свободы ОБСЕ, которая представляет Арлема Дезира.

Скриншот: Twitter/OSCE media freedom

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко предложил Зеленскому помочь Беларуси с ракетостроением и перепутал Украину с Россией.