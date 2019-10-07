7 октября НБУ снизил курс доллара на 27 копеек - до 24,61 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,07 грн, продают за 25,15 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,45 до 24,75 грн, продают - от 24,95 до 25,25 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 7 октября

Курс НБУ сегодня - 24,61 грн, то есть доллар подешевел на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. В пятницу межбанк закрылся с котировками 24,78 грн - покупка и 24,83 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,07 грн, средняя продажа - 25,15 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,45 до 24,75 грн, продажа от 24,95 до 25,25 грн.

Прогнозы

Настроения межбанка в ближайшее время будут зависеть от валютных покупателей. Если они ринутся скупать доллар, экспортеры могут начать его придерживать. Но если покупки и продажи валюты будут идти ровно - перекосов может и не быть.

Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко прогнозировал, что межбанк 7 октября будет открываться в рамках 24,80-24,90 грн/$. Дальше курс будет зависеть от спроса и гривны, которая потребуется экспортерам. А вот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной ожидает торгов в рамках 24,60-24,70 грн/$.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2019 года гривна достигнет 26,5 грн/дол. А после введения рынка земли в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,2%. По расчетам экспертов, в 2020 году доллар вырастет в цене и будет стоить 27,5 грн.

Еще в мае Кабмин заложил курс доллара на 2020 год на уровне 28,2 грн - такой показатель указан в проекте госбюджета на следующий год. Новое правительство обещает скорректировать прогнозы и внести изменения к проекту в ближайшее время.