Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю (группа "Воля народа").

Ему назначили залог в сумме 5,5 млн грн, несмотря на то, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивали на содержании под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП.

В САП рассказали, что вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет обжаловано.

Суд также постановил сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину. Кроме того, Микитася обязали носить электронный браслет.

Прокуроры САП настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Также мы рассказывали, что ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю, который в начале июля этого года набросился на главу территориальной громады в Черниговской области и разбил ему телефон.