В Киеве на здании Киевской городской государственной администрации появился большой плакат с надписью "Нет капитуляции!".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Рядом с ним висит плакат меньшего размера, на котором видно, что авторами протестной инсталляции стали радикалы из Всеукраинского объединения "Свобода".

Фото: Страна.ua

Как писала "Страна", во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста, а уже 6 октября, в воскресенье, собирается Вече.

Также сообщалось, что на Майдане Независимости в Киеве протестующие поставили первую палатку. Кроме того, 2 октября в крупных городах Украины прошли акции против согласования формулы Штайнмайера. Сотни людей вышли на центральные площади Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Одессы,