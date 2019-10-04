Курс доллара на межбанке в конце недели снова поднялся. 4 октября он прибавил сразу 19 копеек, остановившись в рамках 24,77-24,83 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, такого итога практически никто не ожидал, так как в первой половине дня на рынке было достаточно валюты, и даже был избыток: Нацбанк приобрел $30 млн по 24,61 грн/$. Цены на рынке держались в рамках 24,60-24,65 грн/$.

"Это дало возможность регулятору частично компенсировать понесенные потери, вернувшись к практике выкупа избытка валюты, причем существенно дешевле, чем он ее продавал позавчера", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк выпустил на валютный рынок нового игрока. Выдал лицензию "Масону"

Доллар начал дорожать во второй половине дня, причем достаточно энергично.

"Это произошло под нажимом наличного рынка. Под него пошли активнее выкупать доллар на межбанке", — объяснил Юрий Гриненко.

Финансисты уверяют, что покупатели наличной валюты среагировали на привлекательные курсы. А также на возникающую политическую нервозность на фоне выступлений активистов по проблеме востока Украины и формуле Штайнмайера.

"Два рынка сегодня работали в прямой связке. Сначала оптовики наличного рынка и население заметили снижение курса доллара на межбанке и решили этим воспользоваться — прикупить валюты по выгодным ценам. А когда на межбанке ощутили этот интерес — то уже не торопились выбрасывать "американца". Зачем спешить сегодня, если к понедельнику курс подрастет на спросе? Да и пятница сегодня — сделки закрываются чуть раньше и большой активности нет. Отсюда и подрастание курса доллара", — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На этом фоне рынок активно обсуждал текущие новости.

"Снова поднимается тема сотрудничества с МВФ, и главное — требований, которые придется выполнить Украине, чтобы получить новую программу и кредитные транши", — сказал Невмержицкий.

Средние цены на доллар на наличном рынке (на продаже людям) двигались в разные стороны. Утром они рухнули на 30 копеек, и оказались в рамках 24,90-25,20 грн/$, а к вечеру вернулись к 25,0-25,20 грн/$. Минимальный курс сдвинулся к 24,89 грн/$, максимальный — к 25,90 грн/$. Выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,20-25,05 грн/$.

В понедельник настроения межбанка будут зависеть в первую очередь от валютных покупателей. Если они ринутся скупать доллар, экспортеры снова могут начать его придерживать, как это было в эту среду. Но если покупки и продажи "американца" будут идти ровно — перекосов может и не быть.

"Думаю, 7 октября межбанк будет открываться в рамках 24,80-24,90 грн/$. Дальше все будут смотреть на спрос и сколько экспортерам нужно будет гривны", — сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной настроен на понедельник намного оптимистичнее, ждет торгов в рамках 24,60-24,70 грн/$.

Ранее сообщалось, что доллар подорожал на 10-20 копеек перед выходными. Курс валют 4 октября в обменках, на межбанке и в банках.

Также мы писали, что почему банкиры резко опустили курс доллара в Украине после стремительного скачка.