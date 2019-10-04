MARUV

Победительница национального отбора на Евровидение-2019 певица MARUV уже претендует на звание лучшей артистки России в конкурсе ЕМА 2019, который проводит MTV, выбирая лучших артистов в нескольких странах. Об этом говорится на сайте премии. 

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает на сцене под псевдонимом MARUV, значится в списке претендентов на премию лучшего исполнителя от России рядом с рэпером Face  и группой little Big. 

 

Скриншот: mtvema.com/ru-ru/vote/

Сама певица сообщила в Instagram, что является доминантом MTV EMA, однако не уточнила от которой страны.

 

Скриншот: Instagram/maruvofficial

Ранее "Страна" сообщала, что MARUV выложила свои фото в откровенных образах

Также мы рассказывали, что певица MARUV рассказала о своем вылете из "Танцев со звездами".

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