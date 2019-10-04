Украинская певица MARUV борется за звание лучшего артиста России
Победительница национального отбора на Евровидение-2019 певица MARUV уже претендует на звание лучшей артистки России в конкурсе ЕМА 2019, который проводит MTV, выбирая лучших артистов в нескольких странах. Об этом говорится на сайте премии.
Украинская певица Анна Корсун, которая выступает на сцене под псевдонимом MARUV, значится в списке претендентов на премию лучшего исполнителя от России рядом с рэпером Face и группой little Big.
Скриншот: mtvema.com/ru-ru/vote/
Сама певица сообщила в Instagram, что является доминантом MTV EMA, однако не уточнила от которой страны.
Скриншот: Instagram/maruvofficial
Ранее "Страна" сообщала, что MARUV выложила свои фото в откровенных образах.
Также мы рассказывали, что певица MARUV рассказала о своем вылете из "Танцев со звездами".