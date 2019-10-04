Польша откажется от российского газа после 2022 года. Об этом в эфире Польского радио сообщил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Сейчас мы все еще получаем наибольшую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года", - сказал он.

Наимский добавил, что на данный момент Польша часть импорта получает через газопорт в Свиноуйсьце.

"Это много, так как этим путем мы уже получаем около трех млрд кубометров газа в год. Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США", - указал представитель правительства, напомнив также о строительстве Baltic Pipe - газопровода, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом.

"И этот газопровод, и расширенный терминал (в Свиноуйсьце- Ред.) - это наш стратегический выход из этого зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена. Весь импорт газа в Польшу будет осуществляться с другого направления", - добавил представитель польского правительства.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - Газпром, контракт с которым заканчивается в 2022 году.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна дата новых трехсторонних газовых консультаций Еврокомиссия-Украина-Россия.

Также мы рассказывали, что Укртрансгаз сообщил, что увеличил импорт газа из Европы более чем в половину.