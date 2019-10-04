В государственном концерне "Укроборонпром" (УОП) объявил отбор кандидатов на должности генеральных директоров госпредприятий "Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) "Зоря-Машпроект" (Николаев) и "Завод им. Малышева" (Харьков), сообщается на сайте госконцерна.

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь на своей странице в Facеbook в пятницу.

Отмечается, что конечный срок подачи заявок – 25 октября текущего года.

Процесс отбора будет включать несколько этапов. Номинационный комитет, который будет проводить финальное собеседование с кандидатами, состоит из четырех голосующих членов (в числе которых - высшее руководство концерна во главе с гендиректором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом), и пяти неголосующих независимых представителей от посольств G7, Верховной Рады, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и независимых антикоррупционных общественных организаций.

О том, что "Укроборонпром" объявил о начале поиска CEO для ключевых предприятий концерна - "Зари-Машпроекта" и завода им. Малышева, сообщил и заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь на своей странице в Facеbook в пятницу.

"Какую музыку сейчас играет УОП? Как звучит сегодня наша продукция? Что слышат сейчас наши клиенты в Украине и за границей? Это все риторические вопросы. При общей задолженности по зарплате в 445,8 млн грн. При средней зарплате по топ-20 предприятий Концерна в 12908 грн. При почти нулевых инвестициях в обучение и развитие персонала. При среднем возрасте инженерного состава по некоторым конструкторским бюро 52 года", - описывает ситуацию по предприятиям "Укроборонпрома" Бондарь.

Он также заявил, что в любом бизнесе люди – наивысшая ценность, и начинать отбор необходимо с тех, кто возглавляет производства и способен дальше распространять курс новой команды концерна.

ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке стран б.СССР в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Существенную долю в структуре портфеля заказов НПКГ также составляет оборудование для нужд энергетики и газотранспортного сектора.

Почти вся продукция НПКГ поставляется на экспорт. Среди крупнейших партнеров - Индия, КНР, Польша, Вьетнам.

"Укроборонпром" 29 июля назначил и.о. гендиректора госпредприятия Николая Тройнича, который с 2008 года был заместителем гендиректора по производству.

ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

Также сообщалось, что директором завода в мае текущего года назначен Александр Чурсин, который сменил на должности возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя.

Ранее сообщалось, что названы стоимость и компания, которая проведет аудит государственного концерна Укроборонпром.

Также мы писали, что Абрамавичус отчитался советнику президента США, что он будет дальше делать с "Укроборонпромом".