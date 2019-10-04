В Киеве правоохранители разоблачили незаконную "фирму", которая занималась предоставлением сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Содержали сеть борделей женщина под по кличке Рената и ее сожитель. У них в штате было около 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера и обеспечивали работу сайта, администраторы на точках, где работали проститутки, водители-таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом.

Подбором кадров занимался мужчина по кличке Тимур. Он набирал проституток, устанавливал их зарплату и отчитывался обо всем руководству.

Стоимость услуг проституток в этой сети борделей варьировалась от 800 до 3 тысяч гривен в час. По оперативным данным ежедневный денежный оборот средств составил около 70-100 тысяч гривен.

В ночь на 4 октября правоохранители провели 22 санкционированных обыска по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, находилось 50 проституток и 8 администраторов. Задержаны 6 операторов, принимающих звонки на рекламные номера и осуществлявших переписку с потенциальными клиентами.

Также проведены обыски по месту жительства фигурантов, причастных к совершению преступления. В ходе проведения обысков задержаны организаторы, обнаружена и изъята документация, графики дежурств, прайсы, визитки, мобильные телефоны. Полиция изъяла средства в национальной и иностранной валюте, полученные преступным путем.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение о подозрении указанным лицам в совершении уголовного преступления.

Девушки, которые занимались проституцией в салонах, где прошли обыски, неоднозначно восприняли происходящее. Некоторых из них возмутило, что правоохранители устроили "маски-шоу", представившись клиентами.

"Меня зовут Виктория, в этом бизнесе я с 1999 года. Пришли как клиенты, открыли дверь: "Ой я деньги не взял, мне нужно в машину". Очень хорошо, естественно... И тут "маски-шоу", лежать. Легли, полежали, встали. Обыск провели. Потом привезли в отделение. Я думаю, мне 45 лет, я имею право..." - рассказывает одна из задержанных протитуток.

Другие жалуются на низкую зарплату, несмотря на большой объем работы.

"Мне 37 лет, горничной проработала 1,5 недели. Потом что-то мне в голове взорвалось - на месяц уйти в проституцию. не знаю, сколько человек было в сутки, но я получала только где-то тысячу гривен, а то и меньше. Нас заказывали на вызов..." - говорит другая девушка.

"Я занимаюсь проституцией 1,5 месяца. Классический секс... Все, по классике работала, на квартире, 50 на 50. Могло ничего не быть, а могло 2-4 тысячи, по-разному... Позвонили в звонок, горничная открыла дверь. Залетели - все... Лежали... Были клиенты, но не мои", - сообщает другая девушка, добавляя, что впредь заниматься проституцией не планирует.

Видео: YouTube/ Поліція Київщини

Фото: kv.npu.gov.ua

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