Национальное агентство по предупреждению коррупции уже работает над открытием деклараций военных прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 и не будет закрывать их в дальнейшем". Увидеть декларации в реестре можно будет уже в течение следующей недели.

Напомним, 16 сентября руководство Генеральной прокуратуры Украины отменило постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

Постановление о мерах специальной безопасности, которое обеспечивало конфиденциальность данных должностных лиц военной прокуратуры, действовало с 31 марта 2017 года. После этого в 2018 году суд оставил засекреченными декларации военных прокуроров.