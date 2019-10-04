В субботу, 5 октября, Центральная избирательная комиссия проведет первое заседание в обновленном составе, заявил новоизбранный на безальтернативном голосовании глава ЦИК Олег Диденко во время брифинга, передает корреспондент "Страны" с места событий.

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"В ближайшее время планируем провести очередное заседание ЦИК, проведем мы его уже завтра. Есть несколько не отлагаемых вопросов, а именно, возмещение средств политическим партиям. Еще у нас не решён вопрос по народному депутату Копыленко Александру Любимовичу, нужно его признать избранным и зарегистрировать. Нужно рассмотреть вопрос по исключению из списка – народных депутатов, тех кто стали членами ЦИК", - сказал Диденко.

На вопрос, что нужно ЦИК для проведения выборов на временно оккупированных территориях, Диденко сказал, что нужны соответствующие условия.

"Основное, это вопрос законодательного урегулирования и вопрос безопасности. По большому счету, вопрос по выборам на временно оккупированных территориях не ЦИК, а к ВР", - отметил он.

На вопрос, что с четырех руководящих должностей, три, заняли представители "Слуги Народа" Диденко сказал, что после назначения члены ЦИК являются независимыми и должны выполнять исключительно законные требования без партийной позиции.

"Я прошу журналистов смотреть на те решения, которые принимают члены ЦИК, а не на принадлежность к политическим силам", - закончил глава ЦИК Олег Диденко.

Ранее стало известно, что в ЦИК выбрали заместителей главы комиссии. Первым заместителем стал Сергей Дубовик, а вторым Виталий Плукар.

Напомним, сегодня, 4 октября, члены Центральной избирательной комиссии утвердили главу ЦИК, им стал Олег Диденко.