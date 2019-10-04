В Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси страны подписали 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве и два межправительственных соглашения Об этом заявила министр развития громад и территорий Алена Бабак, сообщает "Укринформ" в пятницу, 4 октября.

"По результатам форума подписываются два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве", - скзала Бабак.

Бабак напомнила, что было подписано коммерческих договоров на сумму 543 млн долларов, а в прошлом году их заключили только на 40 млн долл.

"Мы наблюдаем увеличение экспорта традиционных товаров из Украины в Беларусь. В частности, продукции АПК и пищевой промышленности на 15,5% в этом году, семян и плодов масличных растений в 2,2 раза, жиров и масел на 53,5%, черных металлов на 13,3%, котлов и оборудования к электростанциям на 19,7%", - сообщила министр.

Фото: Укринформ

В десятку экспортных позиций Украины в Беларусь вошли зерновые культуры, а из Беларуси возросли поставки нефтепродуктов, средств наземного транспорта, полимерных материалов, древесины и изделий из нее. Экспорт украинских товаров в Беларусь в первом полугодии достиг 891 млд долларов США и увеличился по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 15,5%, а экспорт услуг вырос на 34,3%.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко предложил Украине и Беларуси провести вместе Олимпийские игры и по ошибке назвал Украину Россией.