Актриса Анастасия Заворотнюк, которая с последней стадией рака мозга находится в московской клинике, недавно расплатилась с долгами, поэтому в середине сентября с нее было снято временное ограничение на выезд из РФ. Об этом сообщает РИА ФАН.

Долги у актрисы возникли из-за кредита, который она взяла еще в 2012 году. По договору с ООО "Русский ипотечный банк" Заворотнюк на год взяла в кредит 435 тысяч долларов США. Расплатиться к ноябрю 2013 года у нее не получилось. Банк обратился в суд и потребовал взыскать с Заворотнюк сумму кредита, просроченные проценты и пени по ним. Всего Анастасия Заворотнюк должна была доплатить сумму, превышающую 50% кредита.

В 2014 году курс доллара в РФ повысился с 30 до 60 рублей, сумма долга оказалась для Заворотнюк неподъемной. Далее был суд, требования банка были удовлетворены частично. К 2017 году актриса отдала только 8 тысяч долларов. Заворотнюк предложила кредитной организации землю в Подмосковье, но банк отказался, так как участок принадлежал матери актрисы. Актрису пытались признать банкротом, но арбитраж отказал в аресте имущества знаменитости.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк удалось избавиться от долга по кредиту. Осталось оплатить исполнительный сбор в сумме чуть более 37 тысяч долларов. Судебные приставы возбудили дополнительное производство, уже больной на тот момент актрисе пытались ограничить выезд за рубеж. Представители Анастасии Заворотнюк подали встречный иск. Теперь же все долги выплачены и путь к лечению актрисы за рубежом открыт.

Напомним, Заворотнюк в конце сентября перенесла вторую операцию, увидела дочь и оформила завещание.

Также мы писали, что рак у Заворотнюк мог появиться еще 10 лет назад.