Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Александра Лукашенко на Форуме регионов в Житомире запомнилась пользователям социальных сетей не только политическими новостями, но и огромным кортежем автомобилей двух президентов.

Видео того, как кортеж проезжает по Житомиру выложил в сеть пользовател Twitter под ником "ФОП Чесний суд".

Пользователи принялись активно комментировать видео с автомобилями. "В какой-то момент показалось, что тетенька в бежевой куртке с синим пакеом щас начнет креститься на кортеж", - написала пользователь Лиза Чкалова.

"Вот это велосипедная колонна!", - пошутил пользователь Angry Witch. "Тур де Франс прям", - поддержал шутку Виктор Голуб.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире 4 октября предложил странам сотрудничать в отрасли ракетостроения и назвал Украину Россией.