На первом организационном заседании сегодня, 4 октября, члены Центральной избирательной комиссии избрали секретаря ЦИК, им стала Гатауллина Елена Аухатовна (Слуга Народа). Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Секретарь ЦИК Елена Гатауллина. Фото: oporaua.org

За, проголосовало 15 из 15 членов комиссии, так как Эфремова Ирина Алексеева покинула заседание по уважительным обстоятельствам. По словам главы ЦИК и в голосовании принимало участие только 15 членов ЦИК.

Как известно, 37-летняя Гатауллина стала членом ЦИКа по квоте "Слуги народа". До этого она работала в управлении делами аппарата Верховной Рады и занимала должность заместителя начальника юридического отдела секретариата партии "Европейская солидарность". Также Гатауллина работала помощником депутата Рады 8 созыва от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Евлахова. Ранее она была заместителем главы партии УДАР Виталия Кличко".

Ранее стало известно, что в ЦИК выбрали заместителей главы комиссии. Первым заместителем стал Сергей Дубовик, а вторым Виталий Плукар.

Напомним, сегодня, 4 октября, члены Центральной избирательной комиссии утвердили главу ЦИК, им стал Олег Диденко.