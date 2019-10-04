Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 4 октября, заявил, что подписал введение безвизового режима для Польши, об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что предоставит Польше доступ к Программе безвизового въезда, согласно ней гражданам стран-участниц предоставляется право поездки в Соединенные Штаты для бизнеса или туризма на срок до 90 дней без визы.

Теперь же решение подписано. По его словам, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы смогут летать в Колумбию без виз.

Также мы рассказывали, что Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме.