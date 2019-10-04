На первом - организационном заседании ЦИК, уже под руководством Олега Диденко избрали - первого зама главы ЦИК, им стал Дубовик Сергей Олегович, его кандидатуру предложил Глава ЦИК Олег Диденко.

Первый замглавы ЦИК Сергей Дубовик. Фото: Страна.ua

За, проголосовало 15 из 16. 1 не поддержал, сообщает корреспондент "Страны". 48-летний Дубовик был назначен членом Центризбиркома по квоте "Оппозиционной платформы - За життя".

В 2013-2014 годах был советником главы ЦИК Михаила Охендовского. В 2008-2013 годах – директор Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции в Минюсте. Член ЦИК в марте-декабре 2004 года под председательством Сергея Кивалова.

Первый замглавы ЦИК Сергей Дубовик. Фото: Страна.ua

Кроме того, члены Центральной избирательной комиссии утвердили Виталия Плукара от фракции "Слуга народа" вторым заместителем главы ЦИК.

Второй замглавы ЦИК Виталий Плукар. Фото: Страна.ua

За его кандидатуру проголосовало 16 из 16 членов Центризбиркома.

Как известно, Плукар родился в 1986 году, закончил Львовский государственный университет внутренних дел, в 2011 году стал кандидатом юридических наук.

Был помощником народного депутата Валерия Карпунцова, избранного в Верховную Раду VII созыва по списку партии УДАР. Представлял УДАР в деле о кнопкодавстве против тогдашнего спикера Владимира Рыбака.

В 2018 году был заведующим отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины, а также являлся членом ЦИК.

Напомним, сегодня, 4 октября, члены Центральной избирательной комиссии утвердили главу ЦИК, им стал Олег Диденко.

Как сообщалось, Диденко был выдвинут единственным кандидатом на пост главы ЦИК.