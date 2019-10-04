В России заявили, что аннексированный Крым не нуждается в украинской воде, потому что водообеспечение полуострова успешно ведется за счет местных ресурсов. Об этом со ссылкой на ТАСС пишет Lenta.ru.

Руководитель Российского федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов утверждает, что переговоры по поставкам воды на полуостров не нужны, поэтому на сегодняшний день не ведутся. По его словам, "нужды питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

При этом Кириллов признал, что потери воды по-прежнему сохраняются и необходимо и дальше заниматься ремонтом водопроводных сетей и сооружений. По его словам, сейчас "это только начало пути", и "ситуация по-прежнему требует большого внимания".

Напомним, в августе у Зеленского сообщили, что Украина перекрыла Крыму воду из-за того, что на полуострове ее и так хватает.

Также мы писали, что в Крыму хотели вернуть на полуостров воду из Днепра.