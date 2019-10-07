Свой день рождения торговая сеть Фокстрот отмечает с подарками для покупателей, скидками до 50 % и доступными предложениями по кредитованию от банков-партнёров.

В этом году компании Фокстрот – одной из лидеров* по продаже электроники и бытовой техники – исполняется 25-летний юбилей. Праздновать это событие ритейлер решил вместе с клиентами, объявив о грандиозном розыгрыше ценных подарков, в том числе – 25 айфонов и 40 современных пылесосов Rowenta. Принять участие в такой акции мог каждый покупатель с чеком от 1000 грн.

На протяжении последних двух недель сентября Фокстрот рандомным способом определял имена трёх "везунчиков", сделавших покупку и выигравших анонсированные призы: по 1 смартфону Apple iPhone Xr (всего 15) и по 2 пылесоса ежедневно. А 1 октября провёл финальный розыгрыш массы крутых подарков: ещё 10 айфонов, 10 пылесосов Rowenta, 5 телевизоров Samsung 43UHD, 5 единиц крупной бытовой техники ТМ BEKO и 15 фитнес-браслетов.

Среди счастливых победителей – покупатели из самых разных уголков страны, где представлены магазины Фокстрот: Киева, Днепра, Запорожья, Мариуполя, Энергодара, Ровно, Одессы, Шепетовки, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Винницы, Черновцов, Луцка, Никополя и других областных и районных центров.

Однако на этом день рождения Фокстрот не заканчивается – покупателей ещё ждут сотни товаров со скидками до 50 % и отличная возможность выгодно приобрести технику в кредит от банков-партнёров.

"Мы благодарим всех участников двухнедельного марафона розыгрышей, поздравляем победителей и напоминаем, что день рождения Фокстрот продолжается. По случаю праздника действуют акционные ценовые предложения на разные категории товаров: смартфоны и аксессуары, компьютерную технику, аудио- и видеотехнику, мелкую и крупную бытовую технику, а также товары для дома", — отмечают в Фокстрот.

Мега-распродажа действует с 1 по 14 октября 2019 г. в розничных магазинах сети и в интернет- магазине Фокстрот, где можно подробно ознакомиться со всеми товарами, участвующими в акции.

*По уровню знания среди потребителей согласно исследованию, проведенного компанией TNS Ukraine, MMI за 3 квартал 2016 года