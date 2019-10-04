Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией поймали вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. Мужчина - фанатичный поклонник свастики и рун, у него дома нашли почти тридцать металлических свастик. Пресс-служба СБУ опубликовала отчет о задержании и фото, сделанные у мужчины дома.

Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны. Им оказался киевлянин, который является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами.

На своей частной территории в центре Киева он изготавливал из металла разнообразные нацистские и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.

Кроме того, у него дома найдены почти тридцать металлических свастик, изготовленных своими руками в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей, а также соответствующие записи с отметками объектов, которые он собирался осквернить, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми был осквернен мемориал.

Фото: пресс-служба СБУ

Также правоохранителями изъяты жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропилу, которой вырезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.

Сейчас мужчине сообщили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению возможной причастности лица к совершению подобных преступлений на территории другой области.

Ранее "Страна" сообщала, что на Банковой развернули флаги с фашистской свастикой.

Также мы рассказывали, что под Николаевом вандалы обезобразили памятник убитым евреям и оставили записку Зеленскому.