В пятницу, 4 октября, Голосеевский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест задержанного за взятку замдиректора Института Шалимова Олега Котенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Прокуратура вручила Котенко подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере) и обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Однако суд отпустил врача под ночной домашний арест. Теперь Котенко не может покидать дом в период с 21:00 до 7:00. Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2019 года. Также Олега Котенко отстранили с должности заведующего отделением на время досудебного расследования. Он по-прежнему может оказывать медицинскую помощь и участвовать в операциях.

Прокуратура считает избранную судом меру пресечения слишком мягкой и готовит апелляицию.

Напомним, в четверг, 3 октября руководителя отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова Олега Котенко задержали при получении взятки в $20 тысяч.

После чего правоохранители изъяли $840 тысяч из банковской ячейки задержанного Котенко.