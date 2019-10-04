Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о борьбе с коррупцией. На этот раз он заявил, что обязан прекратить коррупцию, даже если для этого придется просить помощи других стран. Об этом он заявилв своем микроблоге в Тwitter.

"Как Президент я обязан прекратить коррупцию, даже если это означает обращение за помощью к другой стране или странам. Это делается все время. Это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байдена. Это связано с их коррупцией!" - говорится в сообщении Трампа.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

Также мы сообщали, что Трамп за годы президенства обеднел и в рейтинге Forbes занял 275-ю строку вместе с еще 11 миллиардерами.