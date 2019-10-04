Парламент Украины утвердил программу деятельности Кабмина до 2025 года, теперь правительство не может быть в течение года отправлено в отставку. За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За программу проголосовало всего 225 депутатов из партии "Слуга народа" (то есть голосов "монобольшинства" бы не хватило - Ред.), принять программу "помогли" 6 голосов партии "За майбутне" и 5 голосов внефракционных депутатов. Против проголосовали 64 депутата, остальные воздержались, либо не голосовали.

Фото: телеканал Рада

Теперь, согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.

Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.

"Но есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его "турборежим". Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вам за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса", - заявил Гончарук.

При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.

"Он является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом - каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин и НБУ после череды разногласий подписали меморандум о взаимодействии.

Также мы рассказывали, что на самом деле написано в программе Кабмина Гончарука.