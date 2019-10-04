Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Верховная Рада и Кабмин долны быть предсказуемыми для общества и бизнеса, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу. С каждым днем я вижу, что эта работа стает более эффективной. Мы нарабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уходить постепенно в прошлое – этот так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это не нормально", - сказал он с трибуны Верховной Рады в пятницу, представляя программу деятельности правительства.

Как отметил Гончарук, законы должны были приниматься очень быстро и поблагодарил за это парламент.

При этом он подчеркнул, что в будущем необходимо построить системную работу для того, чтобы "показать пример, что и правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса".

По его словам, основой для такой работы может стать программа деятельности правительства.

Ранее сообщалось, что сегодня Верховная Рада должна проголосовать за программу Кабмина Гончарука. Этот пятилетний план правительство представило недавно. И он уже вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Программу назвали "рефератом", в котором есть только благие пожелания и нет способов достижения целей.

Также мы писали, что Гончарук использовал любимое слово Гройсмана для определения Программы правительства.